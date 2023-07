Hamburger Volkshochschule nach Corona-Delle auf Erfolgskurs

Bildung

Die Corona-Pandemie hat bei der Hamburger Volkshochschule einiges in Bewegung gebracht. Gab es vorher gerade einmal etwa 40 Online-Kurse, können in diesem Jahr rund 2200 Kurse von anderswo verfolgt werden. Und auch für die Zukunft hat VHS-Chef Uwe Grieger noch große Pläne.

Hamburg - Ob Sprachen, Yoga, Töpfern oder BWL - für zehntausende Menschen ist die Hamburger Volkshochschule (VHS) der Anlaufpunkt für Hobby, Sport und Weiterbildung in der Freizeit. Daran habe die Corona-Pandemie nur kurzzeitig etwas geändert, sagte VHS-Direktor Uwe Grieger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Wir sind sehr gut aus Corona heraus gestartet. Wir haben im Moment einen richtig schönen Aufwärtswind. Damit ist unsere Delle relativ klein“, so der 58-Jährige. Er sei deshalb sehr zuversichtlich, dass die Hamburger VHS schon in diesem Jahr wieder die Zahlen von 2018 erreichen kann - rund 9000 Veranstaltungen und Kurse mit mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Während der Corona-Zeit musste sich die VHS enorm bewegen: Innerhalb kürzester Zeit wurde mehr als die Hälfte der Kurse zu Online-Varianten umgestellt. Vor Corona gab es gerade einmal 40 solcher Angebote. Auch jetzt spielen die Online-Kurse weiter eine Rolle. „Es ist bemerkenswert, dass rund ein Viertel unserer Kurse nach wie vor online sind. Das zeigt eben auch, dass wir damit Menschen erreichen, die wir unter Umständen vorher nicht erreicht haben.“ Zudem würden auf diese Weise auch Kurse zustande kommen, die sonst eventuell wegen zu wenig Teilnehmern am Kursort storniert worden wären. Japanisch für Fortgeschrittene sei so ein Beispiel dafür. „Das führt dazu, dass wir auch mehr Bildung anbieten können.

In den vergangenen Monaten seien viele Seminarräume zudem mit sogenannten Active Panels ausgestattet worden, die unter anderem Bewegtbild in großem Format in den Kursen möglich machen. Die VHS kann bis zu 270 Tabletts an Kursteilnehmer verleihen und das WLan ist belastbarer und abgesichert. „Insgesamt haben wir mehr als eine Million Euro in unsere digitale Infrastruktur investiert.

Eine weitere Million Euro soll in den kommenden drei Jahren in lernfreundlichere Räume mit gutem Lichtkonzept und zeitgemäßer Ausstattung gesteckt werden. „Es soll nicht mehr aussehen wie eine Gewerbeschule der 1960er-Jahre“, sagte Grieger mit einem Lachen. Die VHS bietet Kurse und Veranstaltungen an etwa 250 Lernorten. Sie hat 17 eigene Standorte mit etwa 140 Stellen. Es unterrichten zudem etwa 1600 Dozentinnen und Dozenten.

Für die Zukunft wünscht sich Grieger, dass die VHS-Angebote mehr Leuten zugänglich gemacht werden können. „Wir wollen die erreichen, die wir bisher nicht erreicht haben. Also Angebote auch günstiger machen.“ Die Kurse sollten nicht nur Menschen besuchen, die sie sich auch leisten können. Einige Kurse - beispielsweise Deutschkurse für Mütter von Grundschulkindern - sind deshalb sogar kostenlos. „Unser Auftrag ist Bildung für alle.“

Zudem wolle die VHS in der Stadt sichtbarer sein, um wahrgenommen zu werden mit den Angeboten, die Menschen neue Chancen und Perspektiven eröffnen zur beruflichen und persönlichen Teilhabe. „Das birgt ja auch unglaublich viel Potenzial für die Gesellschaft.“ Gleiches gelte für Kurse, die Einblicke in fremde Kulturen, gesellschaftliche Vielfalt und Religionen geben und so einen Perspektivwechsel möglich machten.

Der Zuschuss der Stadt liegt bei etwa 9,24 Millionen Euro. Ein Großteil des notwendigen Geldes nimmt die VHS durch ihre Kursgebühren selbst ein. Die städtische Einrichtung muss mindestens 61,5 Prozent ihrer Kosten selbst decken. „Auch da sind wir im Trend. Im ersten Halbjahr haben wir das erreicht“, so Grieger. 2023 soll die Hamburger VHS etwa 14,26 Millionen Euro selbst einnehmen. dpa