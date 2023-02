Hamburgische Bürgerschaft gedenkt der Erdbebenopfer

Mit einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien beginnt die Hamburgische Bürgerschaft heute (13.30 Uhr) ihre Sitzung.

Hamburg - Anschließend ist die geplante Einstellung zahlreicher Zeitschriften des früheren Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr durch den Medienkonzern RTL Deutschland in der Aktuellen Stunde Thema.

Die SPD hatte die Debatte unter dem Titel „Bitterer Ausverkauf von Gruner + Jahr: RTL und Bertelsmann mangelt es an gesellschaftlicher Verantwortung und Respekt gegenüber ihren Beschäftigten“ angemeldet.

RTL Deutschland hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Wegfall von rund 700 der 1900 Stellen im Zeitschriftensegment geplant sei.

Auf Antrag der Grünen soll es in der Aktuelle Stunde zudem um den Forschungsstandort Hamburg und seinen Beitrag zum Klimaschutz gehen. Ferner will die Bürgerschaft eine Verfassungsänderung beschließen: Laut einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und CDU sollen Kinderrechte und der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus als zentrale Ziele in der Präambel der Verfassung verankert werden. dpa