Hamburgs Alsterfontäne soll nächste Woche wieder sprudeln

Bunte Spektralfarben eines Regenbogens sind an der Alsterfontäne auf der Binnenalster in Hamburg zu sehen. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Nur noch wenige Tage, dann schießt auf der Hamburger Binnenalster wieder ein meterhoher Wasserstrahl in die Luft. Die Alsterfontäne am Jungfernstieg soll bald in Betrieb genommen werden. Ein konkreter Tag wird erst später verraten.

Hamburg - Die Hamburger Alsterfontäne auf der Binnenalster soll in der nächsten Woche wieder sprudeln. „Nächste Woche soll angeschaltet werden“, sagte eine Sprecherin des Bezirksamtes Hamburg-Mitte der Deutschen Presse-Agentur. Wann genau das Hamburger Wahrzeichen wieder in Betrieb genommen wird, wollte sie zunächst nicht verraten. Das soll zu Wochenbeginn bekannt gegeben werden. Üblicherweise sprudelt die Fontäne deutlich früher vor dem Panorama des Jungfernstiegs. Doch in diesem Jahr verzögerte sich der Einsatz aus Energiespargründen.

Erst Ende April hatte der Hamburger Senat entschieden, dass die Alsterfontäne sowie der Brunnen und der Geysir im Inselpark wie auch die Wasserspiele und die Wasserlichtorgel in Planten un Blomen wieder in Betrieb genommen werden können - trotz des weiterhin bestehenden 25-Punkte-Plans zum Energiesparen. Gleichzeitig wurde empfohlen, das Wasser nur bis 22.00 Uhr laufen zu lassen. Deshalb wird nun auch die Alsterfontäne von vormittags an - vermutlich ab 9.00 oder 10.00 Uhr - bis 22.00 Uhr laufen.

Seit 1987 gehört die Alsterfontäne zum Hamburger Stadtbild. Dabei befördert die Pumpe rund 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Die Fontäne kann bis zu 40 Meter hoch schießen. dpa