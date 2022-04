Hamburgs Alsterfontäne sprudelt wieder

Teilen

Die Alsterfontäne sprüht auf dem Ponton auf der Binnenalster. © Marcus Brandt/dpa

Sie sprudelt wieder: Die Alsterfontäne ist am Donnerstagvormittag wieder angeschaltet worden. Allerdings mit gedrosselter Leistung. Sie werde etwa 40 Meter hoch sein, sagte eine Sprecherin der Umweltbehörde. Grund sei unter anderem, dass man den Ponton, auf dem sich die Pumpe befindet, schonen wolle. Nach früheren Angaben von Hamburg Wasser kann die Fontäne eine Höhe von bis zu 90 Meter erreichen, war zum Schutz der Passanten aber bisher auf 60 Meter gehalten.

Hamburg - Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sowie Johannes Brunner, Geschäftsführer Hamburg Wasser, und Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer waren beim Start dabei. Täglich von 9.00 Uhr bis Mitternacht soll sie bis November wieder der Blickfang auf der Binnenalster sein.

„Wenn die circa 40 Meter hohe Wassersäule der Alsterfontäne in die Höhe schießt, ist der Sommer nicht mehr weit und das Leben in Hamburg als Stadt am Wasser findet wieder vermehrt draußen statt“, sagte Kerstan. „Die Inbetriebnahme ist und bleibt für mich ein Vergnügen, denn die Alsterfontäne ist ein schönes Wahrzeichen unserer lebendigen Stadt.“

Seit 1987 gehört die Alsterfontäne zum Hamburger Stadtbild. Dabei befördern die Pumpen rund 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Im vergangenen Jahr hat die Fontäne laut Hamburg Wasser eine neue Pumpe bekommen, die energieeffizienter als der bisherige Motor arbeitet. dpa