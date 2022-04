Hamburgs angehende Abiturienten starten in Prüfungen

Ein Schild mit der Aufschrift „Abitur - Bitte Ruhe!“ hängt im Gang eines Gymnasiums. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Hamburgs angehende Abiturienten starten am Mittwoch in die schriftlichen Prüfungen. Den Anfang macht das Fach Deutsch, gefolgt von den Fremdsprachen. Die Mathematik-Prüfung ist nach Angaben der Schulbehörde dann für den 3. Mai vorgesehen. Den Abschluss bildet das Fach Philosophie am 11. Mai. Danach folgen zwischen dem 21. und 29. Juni die mündlichen Prüfungen.

Hamburg - Wie schon in den Vorjahren gibt es wegen der Corona-Pandemie für die diesmal antretenden rund 9400 Schülerinnen und Schüler leichte Hilfestellungen. So würden die Themenbereiche genauer eingegrenzt, damit sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie bei den Abiturklausuren 30 Minuten mehr Zeit.

In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Nähere Erläuterungen zu den Aufgabenstellungen sollen Irritationen und Missverständnissen vorbeugen. Zudem soll die besondere Lage der Schüler bei der Benotung berücksichtigt werden. dpa