Hamburgs CDU-Chef für Ausbau der Atomkraft

Christoph Ploß (CDU) spricht bei der 18. Sitzung des Bundestags zu den Abgeordneten. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hat angesichts der Energiekrise einen Ausbau der Atomkraft in Deutschland gefordert. „Wir müssen nicht nur schnellstmöglich russisches Gas ersetzen, sondern brauchen in Zukunft auch deutlich mehr Strom, um Wirtschaft, Mobilität und das Heizen unserer Gebäude klimaneutral zu machen“, sagte der Bundestagsabgeordnete den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag).

Hamburg - Da die dafür nötigen Strommengen auf absehbare Zeit nicht durch erneuerbare Energien abgedeckt werden könnten, plädiere er für einen Ausbau der Atomkraft.

Letztlich gebe es nur zwei realistische Optionen: Kohle oder Kernkraft, sagte Ploß. „Wer Klimaschutz ernst nimmt, kommt an der Kernkraft nicht vorbei.“ Es könne nicht sein, dass die Grünen aus ideologischen Gründen weiter auf den Klima-Killer Kohle setzen wollten. Dem unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 vom Bundestag beschlossenen Atomausstieg zufolge sollen Ende des Jahres die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. dpa