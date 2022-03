Hamburgs Corona-Inzidenz erneut gestiegen: Neuer Todesfall

Teilen

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Samstag erneut gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 689,7 an. Freitag Freitag lag der Wert bei 642,9 und vor einer Woche bei 686,7.

Hamburg - Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 545,9 an. Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg laut Gesundheitsbehörde 2373 neue Fälle gemeldet. Am Freitag waren es 1832, vor einer Woche 1481.

Damit haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 360 228 Menschen infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 289.800 als genesen. Stand Freitag starben bislang 2313 Menschen an oder im Zusammenhang mit Corona - das sind einer mehr als am Vortag. Die Gesundheitsbehörde gab eine Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern (Stand Freitag) von 279 an, darunter 34 auf Intensivstationen.

Zur Hospitalisierungsinzidenz - also der Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - werden vom RKI am Wochenende keine aktuellen Werte gemeldet. Am Freitag lag die Inzidenz laut RKI bei 2,81. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Die Impfquote in Hamburg hat sich kaum verändert. 82,8 Prozent der Hamburger sind dem RKI zufolge mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben 82,4 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 58,4 Prozent. dpa