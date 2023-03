Hamburgs Erzbischof Heße äußert Anteilnahme für Opfer

Stefan Heße spricht während einer Pressekonferenz im Erzbischöflichen Generalvikariat am Mariendom. © Marcus Brandt/dpa

Als Reaktion auf die Amoktat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heße den Hinterbliebenen der Toten sein Mitgefühl ausgedrückt. „Meine Gedanken und Gefühle gehen jetzt zu all denen, natürlich zu den Toten, aber auch zu denen, die sie hinterlassen, aber auch zu denen, die jetzt ihnen zur Seite stehen“, sagte er am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt am Main in einer Videobotschaft.

Hamburg - Am Donnerstagabend hatte der 35 Jahre alte Täter Philipp F. im Hamburger Norden sieben Menschen und sich selbst erschossen. Bei den Schüssen hat es neben den Todesopfern auch acht Verletzte gegeben, vier von ihnen schwer. Den öffentlichen Gottesdienst am Abend hatten nach Angaben eines Vertreters der Zeugen Jehovas fast 40 Menschen besucht. dpa