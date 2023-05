Hamburgs Handballer feiern souveränen 35:31-Sieg in Minden

Hamburgs Torhüter Jens Vortmann sitzt mit dem Ball nach einem Gegentreffer auf dem Boden. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den sechsten Auswärtssieg in der laufenden Saison geschafft. Die Norddeutschen feierten am Mittwoch beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden einen souveränen 35:31 (16:14)-Auswärtssieg. Dani Baijens und Casper Mortensen waren mit je acht Toren beste Werfer der Hamburger. Für die Ostwestfalen war Mohamed Amine Darmoul neunmal erfolgreich.

Hamburg - Für die ersten Höhepunkte in der Partie sorgte HSVH-Schlussmann Jens Vortmann. Der Vertreter des am Knie operierten Johannes Bitter zeigte nicht nur starke Paraden, sondern zeichnete sich auch als Torschütze aus. Die Treffer zum 6:2 (6. Minute) und 7:2 (7.) erzielte der 35-Jährige mit Würfen in das leere Tor der Gastgeber. In der Folge bauten die Hanseaten ihre Führung auf fünf Tore (9:4/11.) aus.

Auch in der zweiten Halbzeit sorgte Vortmann dafür, dass die Hamburger stets mit zwei bis drei Treffen vorn lagen. Mit einem Ballgewinn und seinem anschließenden Tempogegenstoßtreffer zum 31:27 (54.) brachte Linksaußen Mortensen die Hamburger dann auf die Siegerstraße.

Bereits am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für die Schützlinge von HSVH-Trainer Torsten Jansen weiter. Zu Gast in der Hansestadt ist dann die ebenfalls noch abstiegsbedrohte HSG Wetzlar. dpa