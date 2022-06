Hamburgs Handballer mit Trainingslager auf Fuerteventura

Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Handballer des HSVH Hamburg werden sich in einem Trainingslager auf Fuerteventura auf die Bundesliga-Saison 2022/23 vorbereiten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vom 23. bis 30. Juli auf die spanische Kanaren-Insel reisen. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung wird es sein, die drei Neuzugänge Jacob Lassen, Andreas Magaard und Dani Baijens zu integrieren.

Hamburg - Unterdessen steht fest, das Spielmacher Leif Tissier wegen seiner Schulterverletzung in den beiden letzten Saisonspielen des HSVH am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den TVB Stuttgart sowie am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Bei Dominik Axmann, der sich am Sonntag beim 22:29 gegen den THW Kiel am rechten Knöchel verletzt hatte, wurde am Dienstag ein Außenbandriss festgestellt. Ob der 22-Jährige in dieser Spielzeit noch einmal aufläuft, soll eine weitere Untersuchung am Donnerstag ergeben. dpa