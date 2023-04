Hamburgs Handballer schlagen Frisch Auf Göppingen 31:28

Hamburgs Trainer Torsten Jansen gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Die Handballer des HSV Hamburg haben den 13. Saisonsieg in der laufenden Bundesligasaison gefeiert. Die Hanseaten setzten sich am Donnerstag mit 31:28 (11:13) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Vor 3464 Zuschauern war Casper Mortensen mit acht Treffern bester Hamburger Werfer. Für Göppingen war Marcel Schiller sechsmal erfolgreich. Mit 28:24 Punkten bleiben die Norddeutschen Tabellensiebter.

Hamburg - Die Hamburger gingen ersatzgeschwächt in die Partie. Außer Rückraum-Linkshänder Jacob Lassen (Schlüsselbeinbruch) fehlten auch Kreisläufer Andreas Magaard (Knieverletzung) und Spielmacher Leif Tissier (Handblessur). So kamen die Gäste, die zwei Tage zuvor den Einzug in das Finalturnier der European League geschafft hatten, besser ins Spiel. In der neunten Spielminute führten die Schwaben mit 6:3.

Erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber die Partie. Asat Waliullin und Casper Mortensen sorgten für die 23:21-Führung der Hamburger (46.). Mit dem 28:23 (55.) sorgte Nicolai Theilinger für die Vorentscheidung.

Das nächste Spiel steht für die Hamburger erst am 3. Mai wieder auf dem Programm. Dann geht es zum akut abstiegsgefährdeten TSV GWD Minden. dpa