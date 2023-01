Hamburgs Handballer starten Vorbereitung auf die Restsaison

Hamburgs Trainer Torsten Jansen am Spielfeldrand. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Handball-Bundesligist HSV Hamburg startet am Montag in die Vorbereitung auf die zwei Saisonhälfte. Wie der Club am Freitag mitteilte, steht daran anschließend vom 19. bis 26. Januar ein siebentägiges Trainingslager auf der spanischen Kanareninsel Fuerteventura auf dem Programm.

Hamburg - Das Trainingslager verpassen wird Spielmacher Dani Baijens, der als einziger HSVH-Profi mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden im Einsatz ist. Dafür wird Torhüter Jens Vortmann nach seinem Achillessehnenriss wieder dosiert einsteigen. Mit einem Tag Verspätung sollen die U21-Spieler Alexander Hartwig und Lennard Benkendorf nach Fuerteventura reisen.

In der Vorbereitung absolvieren die Hanseaten Testspiele gegen den Ligarivalen SC DHfK Leipzig (2. Februar) und den Oberligisten SG Achim/Baden (11. Februar). In die zweite Saisonhälfte startet die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am 19. Februar beim deutschen Meister SC Magdeburg. Das erste Heimspiel des Jahres folgt am 23. Februar gegen die TSV Hannover-Burgdorf. dpa