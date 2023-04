Hamburgs Handballer verlieren 34:37 beim Bergischen HC

Teilen

Hamburgs Trainer Torsten Jansen. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die achte Auswärtsniederlage in dieser Saison kassiert. Die Hanseaten verloren am Sonntag beim Bergischen HC trotz einer 19:15-Halbzeitführung noch mit 34:37. Mit 26:24 Punkten bleibt der HSVH Tabellensiebter. Beste Werfer des Spiels waren Dani Baijens mit neun Toren für Hamburg und Frederik Ladefoget mit acht Treffern für die Gastgeber.

Hamburg - Auch ohne den an der Schulter operierten Rückraumspieler Jacob Lassen fanden die Hamburger gut ins Spiel. Nur beim 0:1 kurz nach dem Anpfiff und beim 4:5 in der achten Minute lag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen im Hintertreffen. Kurz vor dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung der Hamburger beim 19:14 sogar schon fünf Treffer.

Die Gastgeber kamen dann aber mit Schwung aus der Kabine und sorgten mit einem 5:1-Lauf zum 20:20 (27.) wieder für den Ausgleich. Auch in der Folge blieb der BHC am Drücker, erhöhte in der 44. Minute auf 27:23. Diesen Vorsprung behaupteten die Bergischen Löwen bis zum Abpfiff. Auch die offensive Verteidigung der Hamburger in den letzten Minuten der Partie brachte keine Wende mehr.

Wegen der Pokal-Endrunde am kommenden Wochenende haben die Hamburger jetzt einige spielfreie Tage vor sich. Nächste Aufgabe ist am 20. April (19.05 Uhr/Sky) das Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen. dpa