Hamburgs Handballer verpassen Überraschung in Magdeburg

Hamburgs Trainer Torsten Jansen. Die Hamburger unterlagen den Magdeburgern nur knapp. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben eine Überraschung nur knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen musste am Sonntag bei Titelverteidiger SC Magdeburg eine knappe 28:32 (15:15)-Niederlage hinnehmen.

Hamburg - Casper Mortensen war mit sieben Treffern der beste Werfer der Norddeutschen. Beim SCM überragten Kay Smits mit zwölf Treffern und Torhüter Nikola Portner mit 15 Paraden.

„Wir machen ein gutes Spiel gegen eine gute Mannschaft, aber am Ende verlieren wir wieder. Das ist schade“, sagte HSV-Regisseur Dani Baijens nach dem ersten Spiel der Hamburger nach der Weltmeisterschaftspause.

Meister Magdeburg wurde von den forsch auftretenden Hamburgern von Beginn an stark gefordert. Per Tempogegenstoß erzielte Linksaußen Casper Mortensen das 6:4 (10.). Wenig später vergab der Däne aber leichtfertig die Möglichkeit, auf drei Treffer zu erhöhen. Auch nach dem Gleichstand zur Pause ließen sich die Hamburger nicht abhängen. Im Gegenteil: Wieder war es Mortensen, der einen wichtigen Treffer erzielte und die Norddeutschen 21:18 in Führung brachte (40.).

Die Magdeburger, die zuletzt in der Champions League eine Galavorstellung gegen den ungarischen Topclub Telekom Veszprem (32:25) abgeliefert hatten, mussten alles aufbieten, um das Spiel zu drehen. Viel Verantwortung übernahm der Niederländer Smits, der in der kommenden Saison das Trikot der SG Flensburg-Handewitt tragen wird. Mit zwei Treffern in Serie stellte der Rückraumrechte auf 26:24 (51.). Der HSVH kämpfte sich erneut heran und gab sich erst in der Schlussphase, in der die Gastgeber ihre ganze Klasse in die Waagschale warfen, geschlagen.

Ihr nächstes Ligaspiel bestreiten die Hamburger am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky). Zu Gast in der Hansestadt ist dann die TSV Hannover Burgdorf. dpa