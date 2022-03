Hamburgs Handballer wollen Etat erhöhen

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Handball-Bundesligist HSV Hamburg will im Falle des Klassenerhalts seinen Etat kräftig erhöhen. „Das Wachstum sieht vor, dass wir eine halbe bis eine Million Euro drauflegen wollen, um intern und extern zu zeigen, dass wir weiterwachsen und uns in der Liga etablieren wollen“, sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in einem Podcast des „Hamburger Abendblatt“.

Hamburg - Der aktuelle Etat liegt bei etwa vier Millionen Euro.

Der Klassenverbleib ist für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen ein realistisches Ziel. Der Aufsteiger hat als Tabellen-Zwölfter derzeit acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg beim TSV GWD Minden am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) wären die Hanseaten einen Schritt weiter.

Fraglich ist, ob Johannes Bitter und Niklas Weller dabei sin können. Ein Club-Sprecher bestätigte am Mittwoch einen „Bild“-Bericht, wonach sich der Torhüter und der Kreisläufer mit dem Coronavirus infiziert haben. Bereits zuvor waren Finn Wullenweber und Casper Mortensen betroffen.

Dessen ungeachtet wollen die Hanseaten noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. „Es steht zeitnah ein Medizincheck eines Kreisläufers an“, kündigte Geschäftsführer Frecke an. Der neue Spieler würde Manuel Späth ersetzen, der am Ende der Saison seine Profi-Karriere beenden wird. dpa