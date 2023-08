Hamburgs Innensenator Grote verspricht sichere Cyclassics

Andy Grote (SPD), Innensenator von Hamburg. © Jörg Carstensen/dpa

Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) rechnet bei der 26. Ausgabe des Hamburger Rad-Events Cyclassics in und um die Hansestadt mit keinen großen Zwischenfällen. „Wir haben keinen Anlass davon auszugehen, dass sich da um irgendetwas nicht gekümmert wird. Das wird eine sichere Veranstaltung“, sagte der Politiker am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem am Sonntag startenden Event.

Hamburg - Unterbrechungen infolge von Straßenblockierungen durch Umweltaktivisten wie zuletzt bei der Rad-WM in Schottland könne laut Grote allerdings „keiner ausschließen“, es gebe aber auch keine Hinweise darauf. „Wir haben Lösungsmittel dabei“, sagte der sportliche Leiter Roland Hofer mit einem Augenzwinkern. Bei allen Beteiligten nehme er „eine große Routine und Professionalität“ wahr, fügte Grote hinzu.

Die Cyclassics zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl Profi-Rennen als Teil der UCI World Tour sind und gleichzeitig jeder bei Amateur-Touren neben den Profis mitfahren kann. „Diese Szenen, wie man sie von anderen Straßenrennen zum Teil kennt mit enthemmten Zuschauern, die auf die Strecke rennen, das haben wir in Hamburg so nicht. Wir haben eine hanseatisch disziplinierte Begeisterung“, sagte Grote.

Seit 1996 gibt es die Cyclassics in Hamburg. Am Sonntag starten die bislang gemeldeten 147 Rad-Profis um 11.10 Uhr am Jungfernstieg. Schon vorher starten die Jedermann-Fahrer über 60 und 100 Kilometer. Bisher rechnen die Organisatoren mit 12.500 Teilnehmern bei den Amateur-Rennen. dpa