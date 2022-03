Hamburgs neue erste Klassen mit Aufnahmerekord

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch.

Die künftigen ersten Klassen der staatlichen Hamburger Grundschulen verzeichnen einmal mehr einen Aufnahmerekord. Insgesamt werden nach den Sommerferien 16.839 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult, wie die Schulbehörde am Montag mitteilte. Das sind 561 mehr als im Vorjahr. Trotz des Schülerrekords und der in Hamburg geltenden freien Schulwahl sei gelungen, dass wie im Vorjahr rund 96 Prozent der Erstklässler an ihrer Wunschschule starten können.

Hamburg - Laut Schulbehörde stieg die Zahl der Erstklässler innerhalb von fünf Jahren um rund 2200 Kinder. Das entspreche rund 100 zusätzlichen Klassen. „Das war nur möglich, weil wir den Schulbau in den letzten Jahren dramatisch angekurbelt haben“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Inzwischen fließen seinen Worten nach pro Jahr rund 360 Millionen Euro in den Schulbau.

Insgesamt werden an den 195 staatlichen Grundschulen und 15 Grundschulabteilungen der Stadtteilschulen 791 erste Klassen mit durchschnittlich 21,3 Kindern eingerichtet (Vorjahr 21,0). Die gesetzlich festgelegten Klassenobergrenzen von 19 in sozial schwierigen Stadtteilen beziehungsweise 23 in allen anderen Gebieten werde in höchstens 50 Klassen leicht überschritten, um Kindern möglichst kurze Schulwege zu ermöglichen.

Die meisten Einschulungen verzeichnen nach Angaben der Schulbehörde die Adolph-Schönfelder-Schule in Barmbek-Süd mit 161 Erstklässlern sowie die Schule Ratsmühlendamm in Fuhlsbüttel, die Schule In der Alten Forst in Eißendorf und die Louise Schroeder Schule in Altona-Altstadt mit jeweils 138 Erstklässlern. Deutlich mehr Anmeldungen als Plätze gab es laut Schulbehörde an der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup (40 Anmeldungen zu viel), an der Schule Richardstraße in Eilbek (30 zu viel) und der Stadtteilschule Winterhude (27 zu viel).

Zum kommenden Schuljahr werden darüber hinaus an den Grundschulen 507 Vorschulklassen für 10.254 Kinder eingerichtet. Das sind 20 zusätzliche Vorschulklassen und 213 zusätzliche Aufnahmen mehr als im Vorjahr. dpa