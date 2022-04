Hamburgs Schüler und Lehrer brauchen am Platz keine Masken

Masken liegen in einem Klassenzimmer auf einem Schulbuch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburgs Schüler müssen seit Montag im Unterricht keine Corona-Schutzmasken mehr tragen, wenn sie an ihren Tischen sitzen. Gleiches gilt nach Angaben der Schulbehörde für Lehrkräfte und schulisches Personal, wenn sie in den Klassen einen festen Arbeitsplatz eingenommen haben. In allen anderen Bereichen, etwa auf den Fluren oder beim Herumlaufen im Klassenraum, gelte weiterhin die Maskenpflicht.

Hamburg - Ebenfalls in Kraft bleibe die Pflicht, sich drei Mal pro Woche testen zu lassen und die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Zudem blieben die mobilen Luftfiltergeräte in Betrieb.

Basis der Neuregelung ist der jüngste Bürgerschaftsbeschluss zum Umgang mit der Corona-Pandemie vom vergangenen Mittwoch, wonach die gesamte Hansestadt seit Samstag ein Corona-Hotspot ist. Damit besteht bis Ende April unter anderem eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also auch in den Schulen. Ohne den Beschluss gäbe es wie in den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein und den meisten anderen Bundesländern fast gar keine Maskenpflicht mehr. dpa