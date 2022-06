Hamburgs Sozialdemokraten in Klausur: Treffen in Kiel

Teilen

Hamburgs Sozialdemokraten sind am Samstag zu ihrer ersten Klausurtagung in der laufenden Legislaturperiode zusammengekommen. Annähernd zweieinhalb Jahre nach der Bürgerschaftswahl trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Fraktion, Partei, Senat und Bezirken in Kiel, um unter anderem über die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für Hamburg zu diskutieren, wie die SPD mitteilte.

Hamburg/Kiel - „Der Angriff Putins auf die Ukraine stellt unser Land und unsere Stadt vor neue Herausforderungen - etwa durch die Unterbringung von geflüchteten Menschen sowie stark steigende Energiepreise und Baukosten“, sagte Fraktionsvize Ksenija Bekeris. Die kommenden Jahre erforderten auch deshalb viele Anstrengungen, eröffneten aber auch Chancen. „Das gilt für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ebenso wie für die Bewältigung des Fachkräftemangels und die Digitalisierung.“

Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard sagte, sie freue sich, nach den zweijährigen Corona-Einschränkungen bei der Klausurtagung wieder von Angesicht zu Angesicht diskutieren zu können. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass das bewährte Format der Hamburg-Klausur die Geschlossenheit der SPD zeige. „Sie ist die Grundlage für die Erfolge der Vergangenheit und wird auch wesentliche Voraussetzung für die kommenden Europa- und Bezirksversammlungswahlen sein.“ dpa