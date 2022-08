Harburger Schwimmbad bekommt neue Halle mit 25-Meter-Becken

Das Schwimmbad Midsommerland in Hamburg-Harburg bekommt im Zuge der geplanten Sanierung und Modernisierung auch ein neues Schwimmbecken. Geplant ist ein Becken mit vier 25-Meter-Bahnen sowie einer Ein- und Drei-Meter-Sprunganlage, wie die für die städtische Schwimmbadinfrastruktur zuständige Umweltbehörde am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Anbau der Halle mit dem neuen Becken soll im westlichen Flügel des Schwimmbades entstehen.

Hamburg - Für die Sanierung und Modernisierung des Freizeitbades am Außenmühlenteich in Harburg sind rund 30 Millionen Euro eingeplant.

Etwa 9,4 Millionen Euro davon kommen von der Umweltbehörde, damit das Sport- und Freizeitangebot in Harburg erhalten und erweitert werden kann. Diese Mittel sind am Dienstag durch den vom Senat beschlossenen Nachtragshaushalt 2021/2022 bewilligt worden. Alle Kosten darüber hinaus trägt der Schwimmbadbetreiber Bäderland. Kernsanierung, Modernisierung und Neubau können einem Bäderlandsprecher zufolge frühestens 2023 beginnen. Ab dann bleibt das Bad zunächst geschlossen.

Derzeit ist der Umweltbehörde zufolge geplant, dass das neue Schwimmbecken für privaten und schulischen Schwimmunterricht, Angebote des Gesundheitssports, Vereinssport und privates Bahnenschwimmen genutzt wird. Im Jahr 2018 hatte sich in Harburg eine Initiative für den Neubau eingesetzt, eine anschließende Machbarkeitsstudie kam zu einem positiven Ergebnis. Im Midsommerland gibt es derzeit ein großes Erlebnisbecken mit Wasserkanal, Kleinkindbecken und einem Schwimmbereich sowie ein Thermenbecken. Im Außenbereich gibt es zudem ein 20 Meter langes beheiztes Becken. dpa