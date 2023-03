Haußmann und Regener präsentieren gemeinsame Uraufführung

Der Theater- und Filmregisseur Leander Haußmann hat sich für seine neue Uraufführung „Intervention!“, die am Freitag Premiere im Thalia Theater feiert, mit dem Erfolgsautor und Musiker Sven Regener zusammengetan. Gemeinsam erzählen sie eine komödiantische Familiengeschichte.

Hamburg - Darin initiieren Markus, seine Frau Katja, Schwester Gudrun und ihr Mann Helge ein konspiratives Grünkohlessen, um Jannis, den strauchelnden Sohn aus Markus' erster Ehe, in die Spur zu bringen. Allerdings gerät in der Patchwork-Familie mit vielen Beteiligten an dem Abend einiges aus den Fugen. Und auch ein Bote stattet einen überraschenden Besuch ab.

Haußmann und Regener verbindet seit Jahren eine fruchtbare Arbeitsbeziehung. So komponierte Regener mit seiner Band Element Of Crime den Soundtrack für Haußmanns Inszenierung „Peter Pan“ (2000) am Bochumer Schauspielhaus. Haußmann wiederum hat Regeners Bestseller „Herr Lehmann“ 2003 verfilmt.

Der Musiker Regener avancierte mit lebensnahen Romanen wie „Herr Lehmann“, „Neue Vahr Süd“ und „Der kleine Bruder“ zum Schriftsteller. Haußmann hat am Thalia Theater zuletzt Komödienstoffe wie „Der Geizige oder Die Schule der Lügner“ und „Amphytrion“ inszeniert. In „Intervention!“ stehen unter anderem Jens Harzer, Marina Galic, Gabriela Maria Schmeide und Victoria Trauttmansdorff auf der Bühne. dpa