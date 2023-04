HAW bekommt neuen Campus im Stadtentwicklungsprojekt

Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) soll in Oberbillwerder einen neuen Standort bekommen. Der bisher in Bergedorf angesiedelte Campus wird in Hamburgs neuen Stadtteil ziehen, wie die Behörde für Wissenschaft und Forschung am Donnerstag mitteilte.

Hamburg - Der Standortwechsel soll Kapazitäten für die geplante Erweiterung der Life Sciences Fakultät und die Entwicklung eines Gesundheitscampus bieten. Diese Ansiedlung passt laut Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) gut in das Konzept von Oberbillwerder. Der neue Campus soll Platz für rund 5000 Studierende und 400 Mitarbeitende bieten. Mit dem Baubeginn wird frühestens 2027 gerechnet.

Die CDU Fraktion sieht die Pläne des Senats kritisch. Gebäude für einen Gesundheitscampus seien wichtig, allerdings besser in der Nähe des Hauptcampus der HAW am Berliner Tor. Schon jetzt werde immer wieder das mangelnde Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen Fakultäten beklagt, sagte die wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Frieling. dpa