Helmut-Schmidt-Zukunftspreis für Sanna Marin

Sanna Marin, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei SDP und scheidende finnische Ministerpräsidentin. © Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Finnlands scheidende Ministerpräsidentin Sanna Marin erhält den mit 20.000 Euro dotierten Helmut-Schmidt-Zukunftspreis. Die 37-Jährige sei eine wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil, begründete der Jury-Vorsitzende Uwe Jean Heuser am Dienstag die Entscheidung. Marin habe Finnland höchst effektiv durch die Corona-Pandemie gebracht.

Hamburg - Der von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institut verliehene Preis werde am Donnerstag im Hamburger Thalia Theater übergeben.

„Sanna Marin ist angetreten, um die Welt zu verbessern, und nicht, um einfach nur Politikerin zu sein“, erklärte Heuser. Das bleibe ihr Maßstab. „Sie hat bereits einen neuen und wirksamen Politikstil geprägt, klare Kante gegen den russischen Aggressor gezeigt und den Klimaschutz vorangebracht.“ Dazu ihr großes Potenzial für die Zukunft - „nämlich mit klarem Blick für die Realitäten ihr Land, Europa, die Welt weiterhin etwas sicherer, fairer und grüner zu machen“.

Marin und ihre Sozialdemokraten hatten die Parlamentswahl am 2. April trotz Zugewinnen verloren. Stärkste Kraft wurde die konservative Nationale Sammlungspartei. Der frühere konservative Finanzminister Petteri Orpo strebt nun eine Mitte-rechts-Koalition an. Marin war Ende 2019 als damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt an die Regierungsmacht gekommen.

Im Ausland gilt sie als eine der gefragtesten Politikerinnen Europas, im Inland schätzten sie viele als junge, moderne und schlagfertige Regierungschefin. Partyvideos kratzten an ihrem Image, dennoch blieb sie beliebt - deutlich beliebter als ihre Partei. Nach ihrer Wahlniederlage kündigte Marin an, auch den Parteivorsitz der Sozialdemokraten im nördlichsten Land der EU abzugeben.

Der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis wird zum zweiten Mal vergeben. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung für innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie an die ugandische Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate. dpa