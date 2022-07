Hitzebus: Obdachlose mit Wasser und Sonnencreme versorgt

Der Kältebus für Obdachlose steht am Bahnhof Altona. © Marcus Brandt/dpa

Am bislang heißesten Sommertag der vergangenen Jahrzehnte sind viele Obdachlose in Hamburg von Ehrenamtlichen mit Wasser und Essen versorgt worden. Eines der Angebote am Mittwoch kam dabei vom Hamburger Kältebus, der sonst im Winter die Obdachlosen betreut und Schlafsäcke, Isomatten und warme Getränke verteilt. Bei fast 40 Grad im Schatten haben Projektleiterin Christina Pillat-Prieß und ihr Team am Nachmittag mehr als 50 Flaschen Wasser, fast zwei Dutzend kleine Tuben mit Sonnencreme und Obst in der Hansestadt weitergegeben.

Hamburg - Auf sehr viele Obdachlose trafen sie dabei allerdings nicht. „Wir können davon ausgehen, dass viele sich bei solchen Temperaturen versteckt halten. Und das ist auch gut so“, sagte Pillat-Prieß am Donnerstag in Hamburg. Der Hitzebus fährt bei Bedarf mehrmals in der Woche.

„Die, die wir getroffen haben, haben sich sehr gefreut. Vor allem auch darüber, dass jemand für sie da ist und sie nicht alleine sind.“ Neben dem Kältebus ist auch der Mitternachtsbus jeden Tag in der Hansestadt unterwegs. Zudem werden die Obdachlosen in den Tagesstätten mit Wasser versorgt. Ehrenamtliche verteilen zudem auf der Straße warmes Essen und Wasser an die Obdachlosen in Hamburg. dpa