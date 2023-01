Hochbahn-Beschäftigte demonstrieren vor Unternehmenszentrale

Verdi-Mitgliedern der Hamburger Hochbahn stehen bei einer Kundgebung vor dem Hochbahnhaus in der Steinstraße. © Christian Charisius/dpa

Beschäftigte der Hamburger Hochbahn haben zum Auftakt der zweiten Tarifrunde am Donnerstag ihrer Forderung nach mehr Lohn mit einer Kundgebung in der Innenstadt Nachdruck verliehen. Sie versammelten sich am Morgen vor der Unternehmenszentrale und wollten mehr als 2800 gesammelte Unterschriften an den Vorstandsvorsitzenden der Hochbahn übergeben. Die Unterschriften waren auf einem großen Transparenz abgebildet und sollten belegen, dass fast die Hälfte der insgesamt 6000 Beschäftigten hinter den Forderungen der Gewerkschaft Verdi stehen.

Hamburg - Verdi verlangt für die Beschäftigten monatlich 600 Euro mehr Lohn. Nach den Vorstellungen der Gewerkschaft soll der Tarifvertrag eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Zudem sollen Azubis monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Die Arbeitgeberseite hat nach Gewerkschaftsangaben in der ersten Verhandlungsrunde bei einer Laufzeit von 24 Monaten rückwirkend zum 1. Januar eine Erhöhung um 4,5 Prozent und zum 1. Januar 2024 eine weitere Erhöhung um 3,0 Prozent angeboten. Zudem biete der Arbeitgeber eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro. dpa