Hochspannungsleitung beschädigt - Prozess geht weiter

Teilen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Das Amtsgericht Hamburg will am Montag (9.00 Uhr) einen Prozess um die Zerstörung einer Hochspannungsleitung durch ein Baggerschiff fortsetzen. Ob bereits die Plädoyers gehalten werden können, ist nach Angaben der Gerichtspressestelle unklar. Möglicherweise will der angeklagte Kapitän des Baggerschiffes noch aussagen. Der 79-Jährige und zwei Lotsen im Alter von 56 und 53 Jahren sind wegen fahrlässiger Gefährdung des Schiffsverkehrs angeklagt.

Hamburg - Die drei Männer wollten nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 7. Januar 2020 mit einem Schleppverband einen Raupenbagger durch den Hamburger Hafen nach Blankenese bringen. Dabei hatten sie nicht auf die Höhe des Kranauslegers geachtet, der 63 Meter über dem Wasserspiegel aufragte. Das Gerät schlug gegen eine Freileitung und durchtrennte 6 der 8 Leitungsseile mit einer Spannung von 110 Kilovolt. Die Folge war laut Anklage ein mehrstündiger Stromausfall im Stadtteil Wilhelmsburg und ein Sachschaden von 687.000 Euro. dpa