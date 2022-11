Hockey-EM: Vorbereitungsturnier in Hamburg

Zwei Spieler kämpfen mit Hockeyschlägern um den Ball. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Herren und Damen nutzen den Meßmer-Cup in Hamburg (18. bis 20. 11.) zur Vorbereitung auf die Hallen-EM. Diese finden vom bis 7. bis 12. Dezember ebenfalls in der Hansestadt statt. Neben den DHB-Teams bewirbt sich bei den Herren Österreich, Zweiter der EM 2020, um den Turniersieg. Bei den Damen tritt der MSC Sumchanka an, bei dem es sich praktisch um die Nationalmannschaft der Ukraine handelt.

Hamburg - Zudem ist der deutsche Meister Düsseldorfer HC angekündigt. Die Finals sind für Sonntag (12.00/13.00 Uhr) angesetzt.

Gastgeber der Veranstaltung ist der Club an der Alster, der mit den Einnahmen vom ersten Spieltag am Freitag das Alster Cape Town Hockey Project wie auch den MSC Sumchanka unterstützt. Die für die EM qualifizierte ukrainische Auswahl wird samt Trainern und Betreuern bis zum Ende der Titelkämpfe in der Nähe von Hamburg bleiben. Unter anderem steht der Mannschaft vormittags die Vereinshalle des TTK Sachsenwald zum Training zur Verfügung. dpa