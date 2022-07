Hohe Gefahr von Wald-, Böschungs- und Grasbränden in Hamburg

Ein Mann trinkt an einem öffentlichen Wasserspender an der Außen Alster Wasser. © Marcus Brandt/dpa

Mit zunehmender Hitze und aufgrund der trockenen Böden, Felder und Wälder nimmt auch in Hamburg die Gefahr von Bränden in Wald und Flur zu. So steigen sowohl der Granslandfeuerindex als auch der Waldbrandgefahrenindex bis zum Mittwoch jeweils auf die höchste Stufe, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag bekannt gab. Am Dienstag lagen beide Indizes noch bei Stufe vier von fünf.

Hamburg - Für die Feuerwehr bedeutet das vor allem, dass die ohnehin schon hohe Gefahr von Wald-, Feld- und Böschungsbränden noch weiter steigt. „Wir empfehlen deshalb weiterhin, keine offenen Feuer zu entfachen und keine noch brennenden Zigaretten in die Gegend zu werfen. Das sind die Sachen, die uns nach wie vor wichtig sind“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Zudem riet der Experte, das beobachtete Rauchentwicklungen sofort über die Telefonnummer 112 gemeldet werden sollten. Bis zum frühen Dienstagmittag war die Hamburger Feuerwehr zunächst noch nicht wegen hitze- und trockenheitsbedingter Brände alarmiert worden.

Die Entwarnung der Brandgefahren folgt übrigens schon unmittelbar am Donnerstag. Mit den deutlich kühlen Temperaturen - erwartet werden maximal 23 Grad Celsius - und dem angekündigten Regen sinken sowohl der Graslandfeuerindex als auch der Waldbrandgefahrenindex in der Hansestadt auf die geringste Stufe 1. Für Dienstag und Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst für Hamburg Temperaturen von 35 und 37 Grad Celsius im Schatten angesagt. dpa