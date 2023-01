Hoher Besuch im Trainingslager des Hamburger SV

Tim Walter, HSV-Trainer. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Donnerstag die ersten Einheiten im Trainingslager im spanischen Sotogrande absolviert. Am Vormittag hatten die Hanseaten hohen Besuch: Marcus Sorg, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und U21-Coach Antonio di Salvo schauten auf der Anlage in Andalusien vorbei und nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen mit Sportvorstand Jonas Boldt und Chefscout Claus Costa.

Hamburg - Das teilte der Club auf seiner Webseite mit.

Trainer Tim Walter ließ das Team in verschiedenen Spielformen Pressing-Situationen üben. Die angeschlagenen HSV-Profis Jonas David, Laszlo Benes (beide Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Anssi Suhonen (Sehnenverletzung im Oberschenkel) arbeiteten nur individuell ihr Reha-Programm ab.

Den ersten Test bestreiten die Hamburger am Freitag gegen den Bundesliga-Zweiten SC Freiburg. Die Partie wurde von 15.30 auf 12.30 Uhr vorverlegt und wird live auf dem Sender des Clubs sowie auf dem YouTube-Kanal des Clubs übertragen. Gespielt wird in vier Abschnitten zu je 35 Minuten. dpa