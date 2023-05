HSV auf Aufstiegskurs: Souveränes 5:1 in Regensburg

Teilen

Regensburg Steve Breitkreuz (r) und Hamburgs Moritz Heyer kämpfen um den Ball. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Der Hamburger SV hat wieder beste Chancen auf die direkte Erstliga-Rückkehr und zumindest den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga praktisch sicher. Die Hamburger gewannen am Sonntag 5:1 (4:0) beim in der ersten Halbzeit desolaten Abstiegskandidaten Jahn Regensburg. Durch die Niederlage von Aufstiegsrivale 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn sind die Aussichten des HSV auf Platz zwei wieder deutlich gestiegen.

Regensburg - In der einseitigen Partie brachten Robert Glatzel (5.), zweimal Sonny Kittel (17./Foulelfmeter, 45.+1) und Miro Muheim (30.) schon vor der Pause den Favoriten deutlich in Front. Das Tor von Kaan Caliskaner (55.) bei der Premiere des neuen Regensburger Trainers Joe Enochs war zu wenig. Der eingewechselte Filip Bilbija (81.) sorgte mit dem fünften HSV-Treffer für den Endstand.

Nach dem ersten Erfolg in der Fremde nach sechs sieglosen Spielen haben die Hamburger bei noch zwei ausstehenden Partien sechs Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger SC Paderborn, FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Der HSV-Stadtrivale vom Kiez und die Fortuna hatten sich am Samstag 0:0 getrennt. Der Rückstand zum Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim beträgt nur noch einen Zähler.

In Regensburg stellten die Gäste aus dem Norden die Kräfteverhältnisse schnell klar. Nach der Pause hielten die Gastgeber die Partie offener und verkürzten durch Caliskaner. Dennoch behielten die Hamburger das Spiel unter Kontrolle. dpa