HSV-Coach gibt Hoffnung auf Schonlau-Einsatz nicht auf

Trainer Tim Walter will einen Einsatz von Kapitän Sebastian Schonlau im Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC nicht ausschließen. „Bascho hat eine Sprunggelenksverletzung. Wir schauen von Tag zu Tag“, sagte der 47-Jährige am Freitag. Walter musste aber zugeben, „dass es für das Wochenende wohl eher nicht so gut aussieht“.

Hamburg - Schlussendlich soll der Innenverteidiger in Abhängigkeit seiner Schmerzen und der Schwellung seines Knöchels selbst über einen Einsatz entscheiden.

Für den Fall eines Ausfalls des Kapitäns verfüge seine Mannschaft über Alternativen, betonte Walter. Man könne aber auch an der Grundformation etwas ändern: „Ich bin froh, dass wir so einen breiten Kader haben.“

Ein potenzieller Schonlau-Ersatz könnte Winterzugang Javi Montero sein, der bei seinem bislang einzigen Einsatz beim 3:3 in Heidenheim aber nicht zu überzeugen wusste. „Er versucht, sich reinzubeißen und in unserem System besser zu werden“, sagte Walter über den Spanier: „Er macht es gut, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“ dpa