HSV-Frauen steigen in die 2. Bundesliga auf

Fußbälle liegen auf einem Spielfeld. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fußball-Frauen des Hamburger SV sind auf Augenhöhe mit den Männern. Die Nord-Meisterinnen steigen auf und spielen wie die Profi-Kollegen in der 2. Bundesliga.

Berlin - Die Fußball-Frauen des Hamburger SV sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das Team von Trainer Lewe Timm gewann auch das Relegations-Rückspiel gegen Viktoria Berlin. Nach dem 3:0 in der ersten Partie setzten sich die Hamburgerinnen in der Hauptstadt mit 3:1 (1:0) durch.

Vor den Augen von HSV-Nachwuchschef Horst Hrubesch (72) gingen die Meisterinnen der Regionalliga Nord schon in der elften Minute durch Larissa Mühlhaus in Führung. Aylin Yaren (71. Minute) konnte nach einem Foul von Sarah-Vanessa Stöckmann an Danya Barsalona per Foulelfmeter für die Berlinerinnen noch einmal ausgleichen. Irma Schittek (89./90.+5) sorgte mit einem Doppelschlag dann noch für den späten HSV-Sieg vor 4500 Zuschauern. 2012 hatte der HSV seine Frauen aus wirtschaftlichen Gründen aus der Bundesliga abgemeldet. dpa