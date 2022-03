HSV Fußball AG veräußert die letzten verfügbaren Anteile

Die HSV Fußball AG hat die letzten verfügbaren Gesellschaftsanteile veräußert. Wie der Hamburger Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, zeichnet die AMPri Handelsgesellschaft mbH, die dem HSV schon seit Jahren auf verschiedenen Ebenen verbunden ist und Ende 2020 auch zum Gesellschafterkreis hinzugestoßen war, die verbliebenen 35.068 Aktien.

Hamburg - Damit hält AMPri nun rund 1,42 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG. Die Kapitalerhöhung werde mit Eintrag in das Handelsregister wirksam, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach „Bild“-Informationen war AMPri im Dezember 2020 mit rund zwei Millionen Euro für 0,68 Prozent der Anteile eingestiegen.

„Diese Kapitalerhöhung ist ein positives Zeichen für den HSV und stärkt unsere wirtschaftliche Stabilität“, sagte AG-Vorstand Thomas Wüstefeld. In seiner Anwesenheit unterschrieb Thomas Böhme, der geschäftsführende AMPri-Gesellschafter, im Volksparkstadion den Zeichnungsschein. „Nach unserer ersten Zeichnung haben wir uns die Entwicklung des HSV noch genauer angeschaut und sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir weiterhin eng zusammenarbeiten wollen, um die nächsten Schritte gemeinsam zu bewältigen, sagte Böhme.

Auch Marcell Jansen, der Präsident des Hauptgesellschafters HSV e.V., unterstreicht den vertrauensvollen Austausch. „Thomas Böhme und sein Unternehmen AMPri stehen für die Ambitionen und Werte unseres HSV und können sich mit unserem Weg identifizieren“, sagte der Ex-Nationalspieler. „Wir dokumentieren mit dieser Kapitalerhöhung nicht nur die Stabilität des HSV, sondern untermauern auch die Verlässlichkeit unserer Gesellschafter in herausfordernden Zeiten.“ dpa