Finale im Volkspark: HSV gegen Hertha – Wer überträgt die Relegation im TV und Stream?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

HSV gegen Hertha heute ab 20:30 Uhr im Volksparkstadion. Hier sehen Sie das Rückspiel der Relegation um die Bundesliga live im TV und Stream.

Hamburg – Showdown im Volksparkstadion! Der HSV trifft zum Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC Berlin an. Es geht um den letzten Platz in der Bundesliga für die Saison 2022/2023. Anpfiff ist am 23. Mai 2022, um 20:30 Uhr. Psycho-Spielchen gab es bereits vor dem Duell zwischen den Trainern Tim Walter und Felix Magath. Nach dem 1:0-Hinspiel-Erfolg der Hamburger sieht Hertha-Trainer Magath den HSV unter Druck – dabei steht seine Hertha aktuell vor dem siebten Abstieg der Vereinsgeschichte. Fans erwartet im Rückspiel der Relegation in jedem Fall ein spannendes Duell. Doch wo läuft HSV gegen Hertha BSC Berlin im TV? 24hamburg.de klärt auf.

Relegation Bundesliga 2022: Hamburger SV, Hertha BSC Hinspiel: 19. Mai 2023, Olympiastadion Berlin, Sat.1/Sky Rückspiel: 23. Mai 2023, Volksparkstadion, Sat.1/Sky

Wann spielt der HSV? Rückspiel gegen Hertha im Volksparkstadion

Mit dem Einzug in die Relegation 2022 sicherte sich der HSV ein weiteres Heimspiel im Volksparkstadion. Die Heimspielstätte in Hamburg-Stellingen war bereits nach 20 Minuten im Mitgliedervorverkauf ausverkauft. 57.000 Zuschauer werden beim Finale um die Bundesliga dabei sein – darunter auch etwa 5700 Berliner. Das Rückspiel der Relegation findet am 23. Mai 2022 im Volksparkstadion in Hamburg statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

HSV gegen Hertha: Rückspiel Relegation im TV und Stream. (24hamburg.de-Montage) © Laci Perenyi/imago & Lobeca/imago

HSV gegen Hertha: Relegation Rückspiel live – hier sehen Sie das Spiel im Free-TV

Wie bereits das Hinspiel der Relegation aus dem Berliner Olympiastadion, wird auch das Rückspiel der Relegation zwischen HSV und Hertha BSC live im TV und Stream übertragen. Das Spiel wird sogar im Free-TV, also völlig kostenlos, übertragen. Sat.1 startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichterstattungen zum Relegations-Rückspiel HSV gegen Hertha. Wer keinen Fernseher hat, kann die Partie auch kostenlos im Stream auf Ran.de verfolgen. Kommentator bei Sat.1 ist Wolff Fuss.

HSV: Relegation Rückspiel gegen Hertha: Auch Sky überträgt live im TV und Stream

Neben Sat.1 zeigt auch Pay-TV-Sender Sky das Rückspiel der Relegation für die Bundesliga am 23. Mai live im TV und Stream. Die Vorberichte starten um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Auch Sky bietet einen Stream für unterwegs an. Wer ein Sky-Abo hat, kann das Spiel HSV gegen Hertha via Sky Go-App auf Smartphone oder Tablet verfolgen.

HSV gegen Hertha: Public Viewing in Hamburg

Wer kein Ticket für den Showdown im Volksparkstadion ergattern konnte, hat in Hamburg mehrere Möglichkeiten, das Spiel HSV gegen Hertha mit Gleichgesinnten gemeinsam zu schauen. Ein größeres Public Viewing, wie wir es von EM oder WM auf dem Heiligengeistfeld kennen, wird es zwar nicht geben. Einige Bars und Kneipen laden aber dennoch zum gemeinsamen Fußballgucken ein. Die Unbesteigbar in Stellingen (Volksparkstraße 81) gehört zu den beliebtesten HSV-Fankneipen der Stadt.

Wie die Mopo berichtet, läuft das Rückspiel der Relegation zwischen HSV und Hertha auch in der Bahrenfelder Chaussee 85, in der Bahrenfelder Sportsbar und im Köpi in der Straße Am Beselerplatz 11. Die Sportpub Tankstelle auf dem Kiez (Gerhardstraße 7) öffnet am 23. Mai 2022 um 18:00 Uhr.