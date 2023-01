HSV-Kapitän Schonlau: „Wir können keinen Tag verschenken“

Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau und seine Mannschaftskollegen jubeln nach Spielende ihren Fans in der Nordkurve zu. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Kapitän Sebastian Schonlau fordert von seinen Teamkameraden beim Hamburger SV größere Anstrengungen in Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga. „Es ist wichtig, dass wir im Vergleich zum normalen Rhythmus während der Saison aktuell deutlich mehr trainieren“, sagte Schonlau am Donnerstag und betonte: „Wir können keinen Tag verschenken.

Hamburg - Die Vorbereitung ist kurz, wir wollen jeden Tag optimal nutzen.“ Der HSV hat das Training am vergangenen Montag aufgenommen.

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger will mit seiner Mannschaft in der Rückrunde mehr Dominanz ausstrahlen. „Der Gegner muss direkt merken, dass für ihn wenig zu holen ist, wenn wir auf der anderen Seite stehen. Mit dieser Einstellung und Körpersprache müssen wir in die Spiele gehen und dann möglichst viele Punkte holen.“ Die Hamburger sind Tabellenzweiter hinter Darmstadt 98 und damit auf Aufstiegskurs in ihrem fünften Zweitliga-Jahr.

Wegen der drohenden Dopingsperre für seinen Innenverteidiger-Kollegen Mario Vuskovic stellt sich der Kapitän auf Jonas David als neuen Mann an seiner Seite ein. „Jonas macht es gut, er genießt unser Vertrauen. Ich habe Bock, mit ihm in der Innenverteidigung zu spielen. Er hat Anlagen, die in meinen Augen unfassbar sind“, sagte Schonlau. „Wenn ich meine Athletik mit seiner vergleiche, dann würde ich lieber seine nehmen.“ David ist sechs Jahre jünger als Schonlau. dpa