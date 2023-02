HSV mit Selbstvertrauen nach Darmstadt: Gegner wehtun

Teilen

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Eine Entscheidung über den Aufstieg fällt im Zweitliga-Topspiel des HSV bei Tabellenführer Darmstadt 98 nicht. Dennoch kann die Partie richtungsweisend werden. Trainer Tim Walter ist zuversichtlich.

Darmstadt - Der Hamburger SV tritt mit Selbstvertrauen zum Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer Darmstadt 98 an. „Unser Ziel ist es, dorthin zu fahren und dem Gegner weh zu tun und die drei Punkte mitzunehmen“, sagte HSV-Trainer Tim Walter über das Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Wenn seine Mannschaft das auf den Platz bringe, was sie könne, „dann können wir letztendlich uns nur selber schlagen“.

Vor der Partie des 22. Spieltages haben die Hamburger als Tabellenzweiter vier Punkte Rückstand auf die Hessen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ist seit 20 Liga-Spielen ungeschlagen und hat auch die ersten vier Rückrundenspiele gewonnen. Allerdings fehlen Lieberknecht aktuell wichtige Stammspieler wegen Verletzung. Sein Kollege Walter kann hingegen auf seine derzeit stärkste Formation bauen. dpa