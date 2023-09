HSV nach 2:0 im Duell gegen Rostock wieder Tabellenführer

Hamburgs Laszlo Benes (M) feiert sein Tor zum 2:0. © Christian Charisius/dpa

Der Hamburger SV hat die kurzzeitig verlorene Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Die Hanseaten taten sich im Nordduell gegen den FC Hansa Rostock am Sonntag zunächst schwer, ehe sie noch souverän mit 2:0 (1:0) siegten. Der HSV kletterte damit zurück an die Spitze und steht einen Punkt vor Holstein Kiel, die Rostocker beendeten den fünften Spieltag auf Rang fünf.

Hamburg - Ludovit Reis (45.+6. Minute) und Laszlo Benes (48.) sorgten für den verdienten Heimerfolg.

Das Volksparkstadion war zum elften Mal in Folge ausverkauft. Der vom HSV zu Hansa verliehene Innenverteidiger Jonas David gehörte zunächst nicht zur Startelf des Ostsee-Clubs, aber wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Beide Team waren munter gestartet. Doch auch wegen der stabilen Hansa-Defensive gab es in Hälfte eins kaum Torchancen aus Sicht des HSV. Erst nach 30 Minuten prüfte Angreifer Robert Glatzel Torwart Markus Kolke, der stark parierte. Reis brachte den HSV kurz vor dem Pausenpfiff nach schöner Einzelaktion in Führung. Benes erhöhte kurz nach Wiederbeginn für die Hanseaten.

Wegen des Abbrennens von Pyrotechnik und Zündens von Leuchtraketen durch Rostocker Fans hatte Schiedsrichter Benjamin Brand die Partie kurzzeitig in der ersten Halbzeit unterbrochen. Nach etwa vier Minuten ging es weiter. Die Begegnung war von einem großen Polizeiaufgebot aus mehreren Bundesländern begleitet worden. dpa