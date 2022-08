HSV-Neuzugang Dompé fühlt sich in der Hansestadt schon wohl

Teilen

Hamburgs Jean-Luc Dompé und Darmstadts Matthias Bader (r) im Kampf um den Ball. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Bereits nach wenigen Tagen fühlt sich Neuzugang Jean-Luc Dompé beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wohl. „Ich wurde hier von den Trainern, Spielern und dem ganzen „Staff“ sehr herzlich willkommen geheißen“, sagte der 27-jährige Franzose in einer Medienrunde am Dienstag: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt hier bin. Die Voraussetzungen sind gegeben, das Beste für den Club zu erreichen.“

Hamburg - Beim 1:2 gegen Darmstadt 98 war Dompé zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Schon in der Partie am Samstag beim 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sky und Sport1) könnte der Flügelstürmer ein Startelf-Kandidat sein. Über seine Fähigkeiten sagte er: „Das Eins-gegen-Eins ist definitiv eine Stärke von mir. Der Trainer möchte auf dem Flügel kreative Spieler, die Lösungen in solchen Situationen finden. Genau dafür hat man mich geholt. Diese Perspektive haben mir die sportlich Verantwortlichen vor dem Transfer immer wieder aufgezeigt.“ dpa