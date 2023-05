HSV: Paderborn abschütteln und Aufstiegsplatz näher kommen

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert. © Swen Pförtner/dpa

Der Hamburger SV steht beim Heimspiel gegen den Verfolger SC Paderborn unter großem Druck. Einen weiteren Punktverlust im Spitzenduell der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend im Volksparkstadion (18.30 Uhr/Sky) will der Tabellendritte auf dem Relegationsrang um jeden Preis verhindern.

Hamburg - Trotz der zuletzt instabilen Defensive und der 2:3-Niederlage bei Aufsteiger Magdeburg in der Vorwoche will Trainer Tim Walter seinem mutigen Offensivstil treu bleiben. Der 47-Jährige erklärte, dass seine Mannschaft den „Weg genauso weiter“ gehen will.

Die Ostwestfalen haben auf die Hamburger derzeit sechs Punkte Rückstand. Den HSV würde eine Niederlage in eine unangenehme Situation bringen - und der SCP käme dann bei drei noch ausstehenden Spielen nah an die Hanseaten heran. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt aktuell vier Punkte. Mit einem Sieg gegen Paderborn will der HSV umgekehrt den 1. FC Heidenheim unter Druck setzen. dpa