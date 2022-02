HSV reist mit „breiter Brust“ zum SV Sandhausen

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert. © Thomas Frey/dpa/Archiv

Fußball-Zweitligist Hamburger SV reist mit großem Selbstbewusstsein zum Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen. „Wir treten immer mit breiter Brust auf“, sagte Trainer Tim Walter am Donnerstag. Allerdings warnte der Coach des Tabellendritten davor, den gastgebenden 15. zu unterschätzen: „Wir müssen uns davon freimachen, nur die Tabelle zu betrachten.“

Hamburg - Schließlich hätten die Sandhäuser von ihren vergangenen fünf Spielen drei gewonnen und lediglich eines verloren, so Walter. Lediglich beim 0:3 gegen Jahn Regensburg hatten die Kurpfälzer Gegentore kassiert.

Ein Fragezeichen steht bei den Hanseaten noch hinter dem Einsatz von Moritz Heyer. Der 26 Jahre alte Abwehr- und Mittelfeldspieler hatte sich im Training leicht am Knie verletzt. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Auch Josha Vagnoman (21) sei nach seiner Muskelverletzung wieder eine Option, betonte Walter. Über seinen Winter-Zugang Giorgi Tschakwetadse sagte der Trainer, dass der Georgier noch Zeit bräuchte. Unmittelbar danach fügte Walter aber an: „Jeder, der trainiert, hat die Chance, von Beginn an zu spielen.“

Über mögliche Probleme bei der Anreise wegen der aktuellen Wetterlage in Deutschland macht sich der HSV-Trainer keine Sorgen, betonte er: „Wir werden am Samstag um 13.30 Uhr definitiv auf dem Platz stehen.“ dpa