HSV strebt gegen Heidenheim ersten Heimsieg der Saison an

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der HSV will seinen Fans den ersten Heimsieg in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga schenken. Allerdings kreuzt am Samstag im Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim ein echtes Kaliber im Hamburger Volksparkstadion auf. Die Gäste wollen beim Aufstiegsfavoriten „nicht mit großen Augen auftreten“, kündigte Trainer Frank Schmidt an. Kollege Tim Walter hofft, dass der HSV zu seiner alten Top-Form zurückfinden kann, als dem Team saisonübergreifend sechs Punktspielsiege in Serie gelangen.

Hamburg - „Wir wollen wieder in den Flow kommen, sind diesbezüglich zuversichtlich und gehen unverdrossen unseren Weg weiter“, sagte der Coach, der offen ließ, ob erneut Laszlo Benes oder Maximilian Rohr auf der Achter-Position beginnen wird. FCH-Trainer Schmidt, der sein Team bereits seit 15 Jahren betreut, kann personell aus dem Vollen schöpfen, erwartet aber einen wegen der 0:1-Heimpleite gegen Rostock hochmotivierten Gegner. „Wir stellen uns darauf ein, dass der HSV ein Stück weit angefixt ist“, betonte der Trainer-Dauerbrenner der Gäste. dpa