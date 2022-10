HSV-Trainer Walter: Hoffen und Bangen um Torjäger Glatzel

Hamburgs Robert Glatzel steht nach dem 1:0 für St. Pauli auf dem Spielfeld. © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

HSV-Trainer Tim Walter muss vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg doch noch um den Einsatz seines Toptorjägers Robert Glatzel bangen. Der 28 Jahre alte Angreifer, der in der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga bereits sieben Treffer erzielt hat, steht nach zwei verpassten Pflichtspielen zwar wieder im Training. Der Stürmer klagt aber weiterhin über Rückenbeschwerden.

Hamburg - „Es wird mal besser, dann wieder etwas schlechter. Wir müssen abwarten“, berichtete der Coach mit Blick auf das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Wenn er nicht das Gefühl hat, dass er uns zu 100 Prozent helfen kann, dann werden wir bei ihm kein Risiko eingehen.“

Sicher ersetzen muss Walter Abwehrchef Sebastian Schonlau (Rotsperre), den erneut Jonas David in der Innenverteidigung vertreten wird. Verletzungsbedingt fehlt in Moritz Heyer ein weiterer Abwehrspieler, für den der im Spätsommer verpflichtete französische Youngster William Mikelbrencis (18) sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel geben kann. „Es wird wohl so sein, denn er hat das Potenzial, auf dieser Position zu spielen“, betonte Walter.

Er erwartet beim Wiedersehen mit dem ehemaligen HSV-Coach Christian Titz ein Duell zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften. „Ich finde, dass Christian einen guten Job macht. Er lässt ähnlich spielen wie wir, und ich finde es gut, dass er das durchzieht“, sagte Walter am Freitag über seinen Kollegen vom Aufsteiger 1. FCM. „Aber wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und natürlich am Ende die Oberhand behalten“, betonte der HSV-Coach. dpa