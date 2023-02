HSV-Trainer Walter: Sind weiter als vor einem Jahr

Teilen

Hamburgs Trainer Tim Walter lacht erleichtert. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

HSV-Trainer Tim Walter sieht sein Team leistungsmäßig derzeit weiter als zum gleichen Zeitpunkt der vorherigen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor einem Jahr war der Hamburger SV vor dem 21. Spieltag Tabellenfünfter mit 34 Zählern, in diesem Jahr hat der Aufstiegsaspirant auf Platz zwei liegend sieben Punkte mehr. „Da ist nicht nur der Punktestand ausschlaggebend“, betonte Walter am Freitag.

Hamburg - „Es ist auch die Art und Weise, wie wir auftreten. Wir haben viel mehr Vertrauen ineinander. Die Jungs haben viel mehr Vertrauen in die eigene Stärke.“

Der 47-Jährige wies auch auf den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hin. „Die Jungs wollen alle spielen. Trotzdem besteht ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen Jungs, die sich sehr, sehr mögen“, meinte Walter, der seit Sommer 2021 beim HSV ist. „Das ist das Entscheidende, dass wir ein gutes Team sind, dass wir eine gute Harmonie haben. Und das muss wachsen. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, dient natürlich dazu.“

Der Zuspruch der Fans ist in jedem Fall ungebrochen. Zwei Tage vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-16. Arminia Bielefeld waren erneut bereits mehr als 55.000 Tickets abgesetzt worden. „Das spricht für uns. Das spricht für den HSV. Ich glaube, die Menschen haben Spaß daran, zu uns zu kommen. Sie wollen Spektakel sehen“, sagte Walter. „Der Dino liefert großes Kino.“ dpa