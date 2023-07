HSV trennt sich von Erfolgstrainer: „Kann es nicht fassen“

HSV-Eckfahne Der Hamburger SV hat sich von Frauen-Trainer Lewe Timm getrennt. © Jonas Walzberg/dpa

Der Hamburger SV hat sich überraschend vom Erfolgstrainer seiner Fußball-Frauen getrennt. Nur wenige Wochen nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und kurz vor Beginn der Vorbereitung stellte der Verein am Montag Lewe Timm frei. Der 47-Jährige reagierte betroffen von der Entscheidung. „Ich bin unwahrscheinlich traurig, diese Mannschaft nicht weiter trainieren zu dürfen“, sagte er dem NDR.

Hamburg - „Ich kann es nicht fassen.“ Sein Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer Marwin Bolz. Der erst 25-Jährige wird am Donnerstag das Training mit dem Team aufnehmen.

Laut der Vereinsmitteilung hat sich der HSV „nach einem intensiven Austausch und ausführlichen Gesprächen der Verantwortlichen“ von Timm getrennt. Er war vor zwei Jahren zu den Hamburgern gewechselt. Im vergangenen Jahr waren die HSV-Frauen noch in den Aufstiegsspielen an Turbine Potsdam II gescheitert, in diesem Jahr gelang der Sprung in die 2. Bundesliga durch zwei Siege gegen Viktoria Berlin.

„Der Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeutet für uns, dass wir unseren eingeschlagenen Weg nachhaltig und mit höchster Professionalität fortsetzen wollen“, wurde Catharina Schimpf, Koordinatorin Frauen- und Mädchenfußball beim HSV, zitiert. Bolz passe perfekt zu der Philosophie, „nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld junge und talentierte Kräfte zu fördern und zu fordern“. dpa