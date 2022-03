HSV-Trio wieder im Training: Strafe für Kaufmann

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Corona-Ausbruch im Team überwunden. In Maximilian Rohr, Manuel Wintzheimer und Faride Alidou meldeten sich am Donnerstag drei weitere Spieler des Tabellensiebten auf dem Trainingsplatz zurück. Insgesamt haben sich seit Dienstag acht Spieler aus dem Team von HSV-Coach Tim Walter aus der Quarantäne freigetestet.

Hamburg - Im Krankenstand ist somit nur noch Anssi Suhonen. Der Finne soll aber am Freitag wieder trainieren.

Ob alle Spieler fit für einen Einsatz am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf sind, ließ Trainer Tim Walter noch offen. „Wir müssen in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein“, sagte der 46-Jährige, der die Verantwortung des Vereins gegenüber den Spielern betonte. Alle zurückgekehrten Akteure seien aber auf „einem guten Stand“, so Walter. Ob diese 90 Minuten gehen könnten, müsse man sehen.

Verzichten muss der HSV-Coach in jedem Fall auf Jonas Meffert, der nach seiner fünften Gelben Karte aus dem Spiel beim 1. FC Nürnberg (1:2) gesperrt ist. Wer den Mittelfeldmann ersetzen wird, wollte Walter nicht verraten. „Ich werde es jedenfalls nicht sein“, sagte der Coach. Wegen Undiszipliniertheiten wird Mikkel Kaufmann nicht im Kader stehen. Walter: „Wir haben Regeln in der Mannschaft.“ Wenn diese nicht eingehalten würden, dürfe sich kein Spieler wundern, wenn er nicht berücksichtigt wird.

Das Vormittagstraining hatten die HSV-Profis im Volkspark mit einer symbolischen Geste begonnen. Aus Anlass des 50. Geburtstags des Fanclubs Rothosen trugen die Akteure ebensolche Shorts. dpa