HSV und St. Pauli wollen Aufstiegschance wahren

Teilen

Fußbälle liegen im Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Für die Hamburger Stadtrivalen in der 2. Fußball-Bundesliga gilt am heutigen Samstag eine Losung: getrennt spielen, gleichzeitig siegen. Ohne Erfolge sowohl des Hamburger SV gegen Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) als auch des punktgleichen FC St. Pauli beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) zerschlagen sich die Hoffnungen für die beiden Clubs auf den Aufstieg und, dass die Hansestadt in der kommenden Saison wieder Erstliga-Standort wird.

Hamburg - Der HSV hat den angenehmeren Gegner. Vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion ist das Mittelklasse-Team eine lösbare Aufgabe. Doch in bislang fünf Zweitliga-Spielen ist den Hamburgern erst ein Sieg gegen die vor dem Abstieg geretteten Niedersachsen gelungen.

Der FC St. Pauli muss vor mehr als 60.000 Zuschauern beim FC Schalke 04 antreten. Die Gastgeber stehen bei einem Sieg ganz dicht vor der Bundesliga-Rückkehr. Das wollen die Hamburger verhindern. Doch nach fünf sieglosen Spielen in Serie und zuletzt zehn Corona-Fällen steht das Team von Trainer Timo Schultz vor einer komplizierten Aufgabe. Dennoch sagte Schultz: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, da auch zu gewinnen.“ dpa