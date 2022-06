HSV verabschiedet Leihspieler Giorgi Chakvetadze

Offensiv-Spieler Giorgi Chakvetadze wird erwartungsgemäß den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach knapp einem halben Jahr wieder verlassen. „Tschüs, Chaki. Wir verabschieden uns von Leihspieler Giorgi Chakvetadze und bedanken uns für den Einsatz in der vergangenen Rückserie“, schrieb der Verein am Donnerstag auf Twitter. Der HSV hatte den 22-Jährigen im Januar vom belgischen Club KAA Gent ausgeliehen.

Hamburg - Der georgische Nationalspieler kam in zehn Punktspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Offen ist, was mit dem vom FC Kopenhagen ausgeliehenen Mikkel Kaufmann und mit Jan Gyamerah wird. Der 21-jährige Kaufmann hatte erst zum Ende der Saison hin überzeugt. In 26 Spielen traf er zwei Mal. Er stand im Schatten von Torjäger Robert Glatzel (22 Tore in der 2. Liga). In Kopenhagen hat er noch einen Vertrag bis 2024.

Abwehrspieler Gyamerah war 2019 vom VfL Bochum zum HSV gekommen. Sein Vertrag läuft Ende des Monats aus. In der abgelaufenen Saison hatte Cheftrainer Tim Walter immer weniger auf den 26-Jährigen gesetzt, so dass er nur auf 16 Punktspiele und wenig Einsatzzeit kam. dpa