HSV verliert Testspiel gegen den SC Freiburg mit 2:6

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat auch das zweite Testspiel in der Winterpause dieses Jahres verloren. Am Mittwoch gab es für die Hanseaten im Trainingslager in Sotogrande eine 2:6-Niederlage gegen den Bundesliga-Zweiten SC Freiburg. Gespielt wurden insgesamt 140 Minuten, die in zwei 45-Minuten-Hälften und einen 50-Minuten-Block aufgeteilt waren.

Hamburg - Vor der Abreise nach Spanien hatte die Mannschaft von Trainer Tim Walter mit 0:4 gegen den 1. FC Köln verloren.

Die beiden Treffer für den HSV erzielte Mittelstürmer Robert Glatzel. Für die Breisgauer waren Vincenzo Grifo, Nils Petersen (beide per Elfmeter), Manuel Gulde, zweimal der frühere St.-Pauli-Profi Daniel-Kofi Kyereh und Woo-Yeong Jeong erfolgreich. HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes wehrte einen Strafstoß des ehemaligen Hamburgers Michael Gregoritsch ab.

In Sotogrande bereitet sich der Zweitliga-Zweite noch bis zum 19. Januar auf die Rückrunde vor. Einen Tag vor der Abreise gibt es einen zweiten Test. Gegner sind die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Major League Soccer. Die zweite Saisonhälfte beginnt für die Hanseaten mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 29. Januar. dpa