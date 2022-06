HSV verpflichtet Lauterer Aufstiegs-Torwart Matheo Raab

Kaiserslauterns Torwart Matheo Raab. © Jan Woitas/dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Torwart Matheo Raab verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom 1. FC Kaiserslautern, mit dem er als Stammkeeper in der abgelaufenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. In den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden blieb er jeweils ohne Gegentor. Wie der HSV am Freitag mitteilte, erhielt Raab einen Vertrag bis 2026.

Hamburg - Er kommt ablösefrei und ist der erste Zugang der Hamburger für die kommende Spielzeit.

Beim HSV wird Raab auf Sven Höh treffen, der schon in Kaiserslautern sein Torwarttrainer war. „Sven Höh hat mich damals zum 1. FC Kaiserslautern geholt und mich zum großen Teil zu dem gemacht, der ich jetzt bin“, sagte das Torwart-Talent. Höh ist von Raab überzeugt: „Mit Matheo bekommen wir einen Torwart dazu, der als Teamplayer agiert und zudem enorm ehrgeizig und entwicklungsfähig ist“, sagte er.

Raab ist zunächst als Nummer zwei vorgesehen. Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes hatte seinen Status in der vergangenen Saison mit starken Leistungen gefestigt. Dagegen ist für den Schweden Marko Johansson trotz dessen Vertrag bis 2024 wohl kein Platz mehr im Kader. Dritter Torwart ist Tom Mickel. dpa