HSV vor dem letzten Heimspiel: Sieg-Pflicht gegen Fürth

Der Fürther Ragnar Ache (r) kämpft mit dem Hamburger Miro Muheim um den Ball. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Der HSV bestreitet sein letztes Heimspiel dieser Zweitliga-Saison. Ein Sieg gegen Fürth ist Pflicht, um die Chancen auf Platz zwei zu wahren.

Hamburg - Der Hamburger SV steht auch im letzten Heimspiel der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga unter Druck. Mit einem Sieg am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth kann der HSV seine Chancen auf den zweiten Platz und dem damit verbundenen direkten Aufstieg wahren.

Der 1. FC Heidenheim liegt mit einem Punkt mehr einen Rang vor den Hamburgern. Die Ostwürttemberger dürfen sich am Samstagmittag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. „Wäre schön, wenn sie stolpern, oder?“, meinte HSV-Trainer Tim Walter. In der Hinrunde war seine Mannschaft in Fürth allerdings gestolpert und hatte mit 0:1 verloren.

Das Volksparkstadion ist mit fast 57.000 Zuschauern erneut ausverkauft. Sollte der HSV in die Relegation müssen, kann der Club am 5. Juni im Rückspiel gegen den Bundesliga-16. immerhin noch einmal mit einer gefüllten Arena rechnen. dpa